L’assessore alle Attività produttive, Turismo e Sviluppo del territorio, Alessandro Sorgia, su invito dell’Ambasciata d’Israele in Italia e del Comune di Ashdod, parteciperà al primo Forum in video conferenza teso alla costituzione di un Network di Città Costiere del Mediterraneo.

Nel momento più difficile del rapporto tra Unione Europea e Stato d’Israele, con l’ipotesi di sanzioni contro lo stato israeliano, a Cagliari si sceglie la strada opposta.

Infatti i ministri degli Esteri della Ue stanno considerando la possibilità di “imporre sanzioni” nei confronti di Israele se procedesse nei suoi piani di “annessione degli insediamenti ebraici in Cisgiordania e della Valle del Giordano”, proprio a due passi dalla città di Ashdod promotrice di questo Forum.

Tutto avviene nel giorno in cui Abu Mazen ha comunicato che gli accordi con Israele e Usa sono giunti ormai alla fine, una situazione gravissima che dovrebbe vedere il Comune di Cagliari più prudente.

L’evento è in programma domani, giovedì 21 maggio 2020 in videoconferenza e vede, così si legge nella nota, Cagliari protagonista in una collaborazione stabile con il Comune di Ashdod.