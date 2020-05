Allarme in India e Bangladesh, in arrivo il super ciclone Amphan sul Golfo del Bengala

L’India e il Bangladesh si preparano all’arrivo di uno dei peggiori cicloni degli ultimi decenni che, secondo le previsioni, si dovrebbe abbattere nelle prossime ore sul Golfo del Bengala, al centro del delta del Gange, sul punto di frontiera tra i due paesi. Milioni di persone sono state evacuate in via precauzionale: in Bangladesh un milione e mezzo di contadini e pescatori dei villaggi costieri del Sundarbans; in India, secondo un responsabile della Protezione Civile, si trovano ora nelle strutture di protezione 450 mila residenti, 300 mila nel West Bengala e altri 150 mila nell’Odisha. La paura del contagio da coronavirus ha complicato le operazioni di evacuazione: in molti si rifiutavano di spostarsi, temendo l’affollamento e l’eccessiva vicinanza inevitabile nei rifugi anticiclone.

E in Bangladesh si registra la prima vittima: un volontario della Croce Rossa locale, annegato questa mattina nel distretto di Kulna. Lo ha comunicato Nurul Islam Khan, un responsabile dell’organizzazione. Il volontario ha perso la vita dopo che le raffiche di vento hanno fatto rovesciare l’imbarcazione dalla quale stava coordinando l’evacuazione degli abitanti di un villaggio costiero nei dintorni di Kalapara. Il suo equipaggiamento, stivaloni di gomma e una pesante cerata, gli hanno impedito di nuotare.