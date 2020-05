E’ un cittadino senegalese di 22 anni, Kambeye Lamine, il giovane arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lanusei per tentata violenza sessuale “aggravata dalla minorata difesa” (il fatto è avvenuto in luogo isolato) ai danni di una donna di 36 anni di Lanusei, in Ogliastra. Al ragazzo, difeso dall’avvocato Luigi Burchi, sono stati confermati i domiciliari.

La Procura ha fornito una più dettagliata ricostruzione dei fatti. La vittima è stata aggredita nel pomeriggio del 10 maggio scorso nel bosco Selene mentre portava a passeeggiare all’aperto i suoi cani. Avvicinata dal giovane, è stata infastidita verbalmente e quando ha cercato di allontanarsi a bordo della sua auto, bloccata fisicamente dal 22enne che nel frattempo si era denudato e tentava mentre di usarle violenza.

La misura cautelare, spiegano i magistrati, si è resa necessaria sia per l’oggettiva gravità del fatto, sia perché dalle indagini è risultato che circa due mesi l’indagato aveva molestato un’altra donna. Su questo la Procura non potuto ancora procedere per mancanza di querela della parte offesa.

