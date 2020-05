Preso atto che la riapertura in “Fase 2” stra creando delle incongruenze a livello locale sulla riapertura dei circoli culturali e sportivi, con o senza somministrazione di alimenti e bevande, e considerando che i nuovi Dpcm del Governo non menzionano la figura dei circoli ricreativi, al fine di non incorrere in inutili sanzioni per i titolari, è necessario che le amministrazioni locali specifichino i protocolli da seguire per la messa in sicurezza delle suddette associazioni, a tutela della salute dei soci. Si propone inoltre la facoltà di utilizzare gli spazi all’aperto da parte del Comune, sicuramente meno a rischio Covid degli spazi interni.

Massimo Piludu, Presidente Comitato Provinciale Città Metropolitana Cagliari CSAIN – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI