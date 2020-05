Anche la Sardegna nei piani di Air Dolomiti per la prossima estate. Il primo collegamento per Cagliari da Firenze partita il 19 giugno alle 12.05.

Poi sempre quattro volte la settimana, il lunedì, giovedì, venerdì e domenica. “Siamo molto soddisfatti – commenta Renato Branca, amministratore delegato Sogaer, società di gestione dello scalo del capoluogo – il nuovo collegamento consente di ampliare l’offerta di mobilità per il bacino d’utenza del sud Sardegna e soprattutto favorisce il turismo nell’Isola, ridando impulso all’economia e agli scambi commerciali. Siamo certi che la collaborazione con Air Dolomiti prenda avvio da ottimi presupposti e possa proseguire nei prossimi anni per ampliare i collegamenti verso il nostro aeroporto”.

Per tutti i voli la compagnia propone una tariffa a partire da 99 euro (da 178 euro andata e ritorno), tasse e supplementi inclusi. In fase di prenotazione sarà possibile bloccare la tariffa (opzione valida solo tramite sito internet www.airdolomiti.it) ed effettuare il pagamento in un momento successivo, entro i sette giorni dalla data di partenza del volo. Oltre a questo, se il passeggero non desiderasse più volare o volesse modificare la data di partenza, potrà scegliere di cancellare gratis la prenotazione, ricevendo il rimborso dell’intero costo del biglietto o provvedere al rebooking senza supplementi.