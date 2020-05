Nascondeva la cocaina nella dispensa della sua casa, che aveva trasformato in un market della droga. Un 35enne di Olbia è stato arrestato oggi dai carabinieri della Sezione operativa del Norm del Reparto territoriale, per spaccio di droga. I militari hanno notato un continuo via vai di persone dall’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati sempre legati alla droga.

Da un controllo nell’appartamento i carabinieri hanno trovato 230 grammi di cocaina nascosti in parte nel frigorifero, tra le stoviglie e fra le provviste di cibo. Trovati anche 69 grammi di marijuana conservati in barattoli e 1.500 euro in contanti, ritenuti il profitto della vendita della sostanza stupefacente.

Nell’abitazione dell’uomo c’era anche tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi e un perfino un mouse per computer modificato in modo tale da fungere in bilancino di precisione. Il 35enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Bancali, a Sassari, in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.