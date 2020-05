Sullo stop delle vaccinazioni obbligatorie nei comuni di Fonni, Mamoiada e Orgosolo, denunciato nei giorni scorsi dalla sindaca di Fonni Daniela Falconi, interviene il consigliere regionale Roberto Deriu (Pd) attraverso un’interrogazione all’assessore alla Sanità Mario Nieddu.

L’interruzione risale al 18 maggio, con lo spostamento del servizio nel comune di Gavoi per i bambini di Fonni, e nel comune di Nuoro per i bambini di Mamoiada e Orgosolo. “I sindaci, attraverso una lettera congiunta rivolta all’Ats, hanno evidenziato le numerose difficoltà che obbligano le famiglie a spostarsi in altri paesi, in una fase di emergenza sanitaria, in cui sono sconsigliati gli spostamenti”, scrive Deriu. Di qui l’interrogazione a Nieddu per sapere “quali siano le motivazioni dell’interruzione delle vaccinazioni nei tre comuni e se intenda disporre delle misure per ristabilire celermente il servizio, al fine da evitare ulteriori disagi a tante famiglie, già provate dall’emergenza coronavirus”.