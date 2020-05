Sbloccare l’erogazione dei sussidi e dei rimborsi per i pazienti dializzati, trapiantati e nefropatici di Quartucciu.

Lo chiede l’associazione Asnet che ha inviato una lettera al Prefetto di Cagliari, Bruno Corda, affinchè intervenga. Il contributo, infatti, è fermo da gennaio e nonostante i solleciti al Comune i pazienti non hanno ancora ricevuto nulla.

“A seguito di numerose segnalazioni arrivate dai pazienti residenti nel Comune di Quartucciu sul ritardo, abbiamo inviato una prima Pec il 28 aprile alla responsabile dell’ufficio Servizi Sociali del Comune – scrive l’Asnet – Non avendo ricevuto nessuna risposta, se non una comunicazione di avvenuta protocollazione della nostra lettera, provvedevamo in data 6 maggio ad inoltrare una nuova comunicazione, della quale a tutt’oggi non ci è pervenuta alcuna risposta”. L’associazione sollecita quindi un intervento del Prefetto.

“Il ritardo nell’erogazione del contributo, che ormai si protrae da gennaio, ha causato ai pazienti innumerevoli difficoltà che si riflettono nella vita quotidiana loro e dei loro familiari – sottolinea l’associazione – Siamo inoltre a conoscenza che la Regione ha già provveduto a stanziare ed erogare a favore del Comune di Quartucciu i fondi destinati alla legge in oggetto. Non capiamo perciò il motivo di tale ritardo”.