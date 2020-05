Una ragazza di 19 anni è stata travolta da un’auto pirata nella tarda serata di ieri, in centro a Lecco.

Le condizioni della giovane sono molto gravi ed è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di Varese.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che stanno indagando sulla dinamica.

L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 22,15 all’altezza delle strisce pedonali in via Papa Giovanni XXIII, e l’investitore non si è fermato per i soccorsi.

Un’ora più tardi un parente dell’automobilista si sarebbe presentato al comando di polizia locale.