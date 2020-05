Capoterra, risse e insulti: dal Consiglio Comunale esempio negativo per i cittadini

Gestacci sessisti e insulti ad una consigliera comunale, tutto iniziò oltre un mese fa quando durante un collegamento in piena conferenza dei capigruppo in streaming, Gianfranco Littarru, ex capogruppo della lista civica Capoterra Unita che sostiene il Sindaco Dessì, non ha gradito quanto detto dalla consigliera eletta con il Pd e confluita nel gruppo Misto.

Così ha pensato bene di regalarle un dito medio e altri gesti poco raffinati in diretta streaming, passate diverse settimane il Sindaco non ha preso alcuna posizione e anzi ha sfiduciato l’unico Assessore che aveva espresso solidarietà alla consigliera Paola Espa.

A distanza di un mese però sono proseguite le scaramucce che hanno visto l’apice nei giorni scorsi con insulti, spintoni e gravi minacce, il tutto dentro l’aula del Consiglio Comunale di Capoterra.

Un clima politico vergognoso che rischia di finire in tribunale, ma il peggio sta ancora avvenendo nei social con insulti e macabre vignette che stanno colpendo duramente la consigliera Espa.

In una di queste ben visibile il mi piace dell’Assessore comunale ai lavori pubblici, ambiente, arredo urbano