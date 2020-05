Boccia sbugiarda Solinas: “Passaporti sanitari oggi non esistono”

“L’autonomia delle Regioni è quella scolpita nella Costituzione, non è fai-da-te. Ai tempi del Covid-19, siccome la profilassi internazionale è competenza esclusiva dello Stato, abbiamo dato regole molto chiare e le abbiamo portate in Parlamento che quando si esprime è sovrano e le Regioni si adeguano – ha affermato oggi il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia,

intervistato da ‘Mattino Cinque’, su Canale 5 – Dunque, passaporti sanitari oggi non esistono: una cosa è la narrazione, un’altra le regole chiare. Tutto quello che può essere deciso rispetto alla mobilità internazionale lo decide lo Stato”.