Incidente stradale a Palau.

I vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti nella giornata odierna a causa di un incidente in cui una macchina, con a bordo un giovane, si è ribaltata in via Asproni.

Sul posto è giunta anche una squadra del distaccamento di Arzachena che ha messo in sicurezza l’area coinvolta e che ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare le prime cure al giovane.

I rilievi sono stata effettuati dai carabinieri di Olbia.