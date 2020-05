Conti in rosso delle Regioni a causa dell’emergenza sanitaria, in particolare di quelle a Statuto speciale come la Sardegna che devono garantire servizi essenziali come Sanità e Trasporti. Sarà uno dei temi da affrontare nella Conferenza delle Regioni in programma oggi, alla quale parteciperà anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia.

La Sardegna ha un bilancio fondato per l’80% sulle entrate erariali. Dalle stime della Regione, vista la riduzione del gettito determinata dall’emergenza Covid-19, alle casse mancheranno tra i 600 e i 700 milioni di euro. Per le Regioni lo Stato ha messo a disposizione un fondo di 1,5 miliardi, 150 milioni destinati alla Sardegna, insufficienti secondo il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino.