Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Villacidro, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti effettuato a Guspini, hanno arrestato Pierino Montis, 51enne disoccupato di Guspini, incensurato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I carabinieri intorno alle 11,30 in via Azuni hanno fermato Montis, che già da diversi giorni era sotto osservazione, e lo hanno sottoposto a controllo mentre era a bordo della sua macchina. Nel corso della perquisizione personale gli hanno trovato otto dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare, poi, ha permesso di recuperare circa 50 grammi di eroina, circa 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.500 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente se immesso nel mercato avrebbe fruttato circa 7.000 euro.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è svolto questa mattina in modalità videoconferenza negli uffici della Compagnia Carabinieri di Villacidro. Nel corso dell’udienza il Giudice convalidava l’arresto e lo sottoponeva alla misura cautelare dell’obbligo di firma in attesa della decisione prevista per il 29 maggio prossimo.