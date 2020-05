A causa del lockdown il Servizio 0-6, il sistema integrato di educazione e di istruzione garantisce a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, è fermo.

Così, un comitato spontaneo si è dato appuntamento alle 15 di oggi in viale Trento a Cagliari, sotto il palazzo della Regione, ‘armati’ di una seggiolina di nido, di un giocattolo per bambini e una maglietta bianca per chiedere garanzie sulla riapertura del servizio

L’hanno chiamata “Manifestazione di Protesta Educata e Educante” e vede la partecipazione in simultanea di altre associazioni nel resto delle regioni italiane.

L’incontro terminerà, secondo gli organizzatori, intorno alle 17.

Ecco le motivazioni della protesta, spiegate da Fabrizio Paderi: