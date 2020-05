“Prese in considerazione le difficoltà economiche per le associazioni sportive e culturali che, per motivi legati all’emergenza ed ai costi per la ripresa, non potranno al momento riaprire le loro sedi, chiediamo la concessione di spazi pubblici gratuiti all’aperto”. Queste le parole di Massimo Piludu, tecnico del Karate Club Kanazawa e presidente Comitato provinciale città metropolitana Cagliari CSAIN, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Secondo Piludu gli spazi verrebbero utilizzati per attività sociali, con rispetto delle distanze di sicurezza, come già avviene per le attività motorie all’esterno individuali.

“Consideriamo inoltre che, come è noto, il contagio all’aperto è molto meno riscontrato rispetto agli impianti chiusi”.