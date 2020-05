Alessio Rocco Ranieri, psicologo, formatore, coach aziendale e dal 2016 fondatore del progetto PATS (Psicologia Al Tuo Servizio), ha deciso di affidare a un post, pubblicato sui suoi canali social, il rammarico per la totale assenza, nel Decreto Rilancio (contenente le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus – NdR), di fondi a sostegno della psicologia.

Una scelta dell’Esecutivo quanto meno curiosa all’indomani dell’annuncio da parte del Premier Conte, durante la conferenza stampa del 10 aprile, dell’istituzione di una task-force per la fase 2, all’interno della quale sarebbero stati presenti anche sociologi e psicologi e che si sarebbe dovuta occupare della “ricostruzione del Paese dopo il conoravirus, producendo proposte capaci di modificare la qualità della vita e ripensare modelli di vita sociale e dell’organizzazione del lavoro”.

Parole, quelle del Presidente del Consiglio dei ministri, che lasciavano pensare a una vera e propria “ristrutturazione sociale”, partendo dalle fondamenta, quelle psicologiche appunto, per non parlare del monito che hanno lanciato decine di terapeuti in tutta Italia sul rischio di disturbi conseguenti all’emergenza sanitaria e alle settimane di isolamento forzato a cui sono stati costretti milioni di cittadini.

Ma si sa, verba volant, scripta manent…