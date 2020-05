Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha comunicato che gli Usa si ritirano dal trattato con Mosca ‘Open Skies’.

Il trattato, entrato in vigore nel 2002, permetteva ad americani e russi di sorvolare i rispettivi territori con strumenti di rilevazione elettronica, allo scopo di assicurarsi che non ci fossero in preparazione attacchi militari.