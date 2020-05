Il Pd chiede alla Regione di intervenire dopo la chiusura del porto di Olbia al trasporto navale delle merci.

“Adesso – scrivono i consiglieri in un’interrogazione (prima firma Roberto Deriu) – agli autotrasportatori resta il porto di Cagliari come unico punto di partenza e approdo, questo è fonte di innumerevoli disagi per le aziende legati sia al tempo che ai costi delle tratte”. Infatti, da Olbia un camion per il trasporto di merci poteva viaggiare due volte alla settimana, da Cagliari solo una, la Cagliari-Livorno che dura diciotto ore.

“Chiediamo all’assessore dei trasporti se, in che modo e in quanto tempo, intenda disporre delle misure indispensabili per la risoluzione delle problematiche inerenti all’interruzione del trasporto navale di merci da e per Olbia – è scritto nell’interrogazione – appare evidente la necessità di intervenire celermente per non creare ulteriori disagi ad un importante settore dell’economia dell’Isola”.