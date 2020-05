COOP richiama dai supermercati due lotti di Taleggio DOP. Il formaggio preconfezionato che viene prodotto da Egidio Galbani S.r.l. (Marchio di identificazione stabilimento: IT 03 137 CE) è finito sotto la lente del Ministero della Salute per rischio batteriologico dovuto alla presenza di Listeria monocytogenes. Ad essere stato cestinato sono solo i lotti LA0403 200126 e LA0603 200127, identificati dalle scadenze 19/06/2020 e 20/06/2020 che riguardano la linea “Taleggio DOP Cademartori ” venduto in confezioni da 200 grammi, commercializzato da biG S.r.l.

Ci sarebbe un rischio batteriologico dovuto alla presenza di Listeria monocytogenes rilevata in autocontrollo. COOP invita quindi i cittadini a controllare se a casa hanno il lotto interessato e, eventualmente, di non consumarlo ma di portarlo indietro. La listeriosi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, può provocare nausea, vomito e diarrea, ma anche infezioni più gravi, come la meningite. Si tratta di una infezione che si trasmette per via alimentare e può essere pericoloso soprattutto per le persone con basse difese immunitarie come bambini ed anziani. L’avviso di richiamo dei lotti, è stato pubblicato sul portale dedicato ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori della COOP “Avviso ai consumatori”.