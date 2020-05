“Un turista di Reggio Emilia è risultato positivo al Covid-19. Il soggetto sintomatico, che si trovava in un albergo del Cagliaritano, è in Sardegna per motivi di lavoro”. La denuncia, affidata a un post pubblicato su Facebook, arriva da un’operatrice del Santissima Trinità, Alice Marracini, moglie di Sergio Marracini, direttore del Presidio ospedaliero unico della assl di Cagliari.

“Sono state messe in quarantena tutte le persone venute a contatto con il turista (circa 40) e sanificati i locali”, si legge nel post.

