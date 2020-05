L’emergenza legata al COVID-19 che ha colpito tutto il mondo ha

cambiato inevitabilmente il nostro approccio alla vita di tutti i

giorni. E anche il settore degli eventi sta subendo le conseguenze di questo particolare momento storico.

L’organizzazione del Red Valley comunica che il Festival non si potrà svolgere regolarmente nel 2020 e viene rimandato ufficialmente al 2021.

La sesta edizione del Festival si svolgerà il 13, 14 e 15

agosto 2021 sempre nel piazzale Rocce Rosse di Arbatax, una location mozzafiato nel cuore dell’Ogliastra e a due passi dal mare, ormai divenuta la casa della manifestazione musicale più grande della Sardegna.

Gli obiettivi principali del Red Valley Festival sono sempre stati

quelli di realizzare un grande spettacolo, divertirsi e stare insieme. Adesso la priorità dell’organizzazione riguarda la sicurezza del pubblico, dello staff, degli ospiti e di tutte le persone che orbitano attorno all’evento.

Come precisano nel comunicato, “l’organizzazione in questi mesi ha lavorato duramente per riconfermare gli artisti già annunciati per l’edizione 2020. La line-up attuale, composta dai DJ numero uno al mondo Dimitri Vegas & Like Mike e dalla super-star dell’EDM Martin Garrix, resta quindi interamente confermata per il Red Valley Festival 2021, che si preannuncia un’edizione ancora più spettacolare di quella pensata per quest’estate. Per quanto riguarda le nuove date delle esibizioni degli artisti, Dimitri Vegas & Like Mike saliranno sul palco del Red Valley venerdì 13 agosto 2021, mentre sabato 14 agosto 2021 sarà Martin Garrix a far scatenare il pubblico del piazzale Rocce Rosse”.

Tutti i biglietti acquistati per l’edizione 2020 restano validi per il

Red Valley Festival 2021, o convertibili in voucher. I titolari dei biglietti e degli abbonamenti verranno contattati nei prossimi giorni con aggiornamenti e informazioni specifiche sugli step successivi.