Il presidente della Regione Christian Solinas ha convocato per lunedì 25 maggio un vertice di maggioranza per discutere di varie questioni, tra cui: turismo e ipotesi di passaporto sanitario, le misure economiche anti-Covid della Giunta ancora da trasmettere al Consiglio, il buco nelle casse sarde tra i 600 e i 700 milioni di euro stimato per effetto della riduzione del gettito determinata dall’emergenza.

Si parlerà, probabilmente, anche di riforma sanitaria, oggetto di un confronto avvenuto giovedì 21 maggio tra capigruppo di maggioranza e l’assessore della Sanità Mario Nieddu: si lavora per arrivare a un via libera probabilmente entro l’estate. Il vertice di lunedì 25 maggio è fortemente voluto dalla Lega.

Appena rinominato commissario del Carroccio per l’Isola, il parlamentare Eugenio Zoffili ha infatti manifestato la necessità di una riunione con le forze politiche di centrodestra che hanno contribuito alla vittoria di Christian Solinas alle scorse regionali.