Gli spettacoli in programma al Teatro Lirico di Cagliari sono sospesi e a tal proposito sono stati prorogati fino al 18 giugno i termini per le richieste dei voucher di rimborso per gli eventi annullati tra l’8 marzo e il 19 maggio a causa dell’emergenza sanitaria.

Il voucher, di pari importo al titolo di acquisto, potrà essere utilizzato entro 18 mesi dall’emissione, registrandosi al sito dedicato (per accedere CLICCA QUI) e allegando la scansione/foto (fronte) dei relativi abbonamenti o biglietti.

Per tutti gli spettacoli che saranno annullati dal 20 maggio al 30 settembre, il voucher potrà essere richiesto entro 30 giorni dalla data di annuncio della cancellazione. Alternativamente, è possibile devolvere a sostegno della Fondazione Teatro Lirico la quota dei biglietti o la quota degli abbonamenti, scegliendo semplicemente di non fare richiesta di rimborso tramite voucher.