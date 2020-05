“In tutte le regioni i casi sono in decremento ma rimangano le differenze tra le regioni che dividono sostanzialmente in tre aree il paese. Anche in Lombardia c’è un decremento giornaliero dei casi”. Lo ha detto il Presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.

“La curva epidemica è stabile ed in calo. Ora tanto più andremo verso un numero di casi limitato tanto più il sistema sarà sensibile per individuare subito i casi. Sta crescendo la quota degli asintomatici”.

L’indice Rt di contagio oscilla sul territorio ma non è una pagella: è uno strumento che va letto insieme ad altri dati e serve a capire cosa succede, ha spiegato ancora Brusaferro.

“L’Italia è a più velocità ma non abbiamo segnali di sovraccarico dei servizi ospedalieri, sia per quanto riguarda le terapia intensive sia per quanto riguarda i reparti. L’obiettivo è evitare la ripartenza di curve epidemiche sapendo che ci potranno essere degli episodi di ricrescita dei casi nei territori”.

Il virus è ancora in circolazione e quindi non possiamo allentare le misure di protezione individuale, ha detto ancora il presidente dell’Iss.