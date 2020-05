In Pakistan un aereo con a bordo 107 persone è precipitato appena prima di atterrare all’aeroporto di Karachi. L’aereo proveniva da Lahore.

Alcune fonti locali affermano sia un Airbus A-320 della compagnia aerea Pia (Pakistan international airlines). Media locali riportano che il velivolo è caduto in una zona residenziale, colpendo “numerose” abitazioni. Per il momento però questa informazione non è stata confermata e non si hanno notizie di vittime tra i residenti della zona.

Sempre secondo i media locali la comunicazione tra l’aereo e la torre di controllo dell’aeroporto di Karachi si è interrotta un minuto prima dell’atterraggio.

Horrible news coming out of Pakistan: A Pakistan International Airlines (PIA) plane has crashed in Karachi. The domestic flight was coming from Lahore & crashed in a residential area near the Karachi airport. 95 people on board as per initial reports pic.twitter.com/63pdKdebS9

— Taha Siddiqui (@TahaSSiddiqui) May 22, 2020