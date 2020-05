Riaprono i mercati all’aperto su area pubblica per la vendita dei generi non alimentari. Il sindaco Paolo Truzzu con un’ordinanza ha disposto, in aggiunta ai mercati settimanali scoperti dei prodotti alimentari e dei fiori, la riapertura dei seguenti mercati scoperti cittadini, in area pubblica, per la vendita dei generi non alimentari secondo il seguente calendario:

• area mercatale di Via Quirra: a partire da sabato 23 maggio 2020;

• area mercatale di Is Bingias: a partire da venerdì 29 maggio 2020;

• area mercatale di San Benedetto: a partire da venerdì 29 maggio 2020.

2) Sono riaperti anche tutti gli altri mercati scoperti su area pubblica o privata regolarmente autorizzati, previa comunicazione da parte degli organizzatori, secondo il calendario che verrà stabilito con il competente servizio comunale Suape, mercati, attività produttive e turismo e comunque entro sei giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

3) I mercati scoperti potranno essere riaperti a condizione che:

a) l’area venga fisicamente delimitata al fine di garantire il controllo e il contingentamento degli accessi i quali sono consentiti nella misura massima contemporanea di non più di due clienti per ambulante; b) i singoli concessionari in relazione ai mercati di cui al punto 1 e l’organizzazione titolare della concessione di suolo pubblico negli altri casi, garantiscano, a propria cura, spese e responsabilità la delimitazione dell’area mercatale mediante transenne e/o nastro bicolore bianco/rosso; c) i singoli concessionari in relazione ai mercati di cui al punto 1 e l’organizzazione titolare della concessione di suolo pubblico negli altri casi, garantiscano, per tutta la durata oraria giornaliera dell’attività, il controllo dei varchi, la verifica del perimetro dell’area mercatale e il contingentamento degli accessi comunicando preventivamente al Comando della Polizia Locale i nominativi del personale impiegato nelle attività di controllo;

4) In riferimento al commercio su area pubblica, è ammesso il commercio in forma itinerante per tutte le categorie merceologiche ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus covid-19 e fermo restando l’obbligo di rispettare, durante le soste, il contingentamento dei clienti, i quali sono consentiti nella misura massima contemporanea di non più di due clienti per volta.

5) Tutte le attività ammesse devono comunque garantire, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti il rispetto delle norme dettate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

6) L’inottemperanza a una delle disposizioni dell’ordinanza comporta l’immediata sospensione delle attività mercatali per non meno di 3 giorni e, comunque, sino al ripristino delle prescrizioni inottemperate.”

7) Resta confermato quanto stabilito dalla Ordinanza Sindacale n. 14 del 12 marzo 2020 in ordine alla interdizione allo svolgimento del mercatino domenicale nel piazzale Trento ed al divieto di svolgere attività di vendita di oggettistica varia e di qualsiasi altra tipologia di merce nel suddetto piazzale e nelle strade limitrofe.