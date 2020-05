L’illustratrice svizzera Albertine, neovincitrice del Premio Andersen, la disegnatrice olandese Annet Schaa e, sempre dalla Danimarca, Annette Herzog, con i suoi graphic novel sui temi dell’educazione sessuale e sentimentale. Sono alcuni degli ospiti del Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie che riparte dal 22 al 28 ottobre a Cagliari, Gonnesa, Ruinas, Sanluri e su piattaforma digitale.

Sono previste anteprime dall’8 dello stesso mese. Attorno al tema del ‘corpo’ si darà vita a incontri, laboratori di lettura, illustrazione, scientifici. Centocinquanta gli appuntamenti dedicati agli studenti dall’infanzia alla secondaria di primo grado, 36 gli ospiti nazionali e internazionali fra scrittori, illustratori, divulgatori scientifici, narratori, artisti ed esperti di letteratura per i più piccoli. Le classi possono iscriversi sino al 15 giugno.

“Non sappiamo ancora come si rientrerà a scuola, se in classe o con la didattica a distanza. Tutti assieme all’Exma non potremo più starci. Se le classi non potranno venire, sarà il festival – annunciano gli ogranizzatori – ad andare in classe, con attività in presenza o a distanza”.