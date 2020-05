La Giunta ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore dei Trasporti Giorgio Todde, che vincola mezzo milione di euro all’abbattimento dei costi sostenuti da passeggeri non residenti per i trasporti nei traghetti da e per le Isole minori di Carloforte e La Maddalena.

“Lo ringraziamo – commenta il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Dario Giagoni rivolto a Todde – per aver promosso tale azione in anticipo rispetto alle precedenti annualità, questo per favorire lo sviluppo di questi territori che in questo momento di crisi diffusa rischiano di pagare ancora di più la loro condizione di svantaggio geografico”.

I 500mila euro saranno divisi in parti uguali tra Carloforte e La Maddalena. La Lega invita le amministrazioni a usufruire dell’incentivo. “Il non utilizzo, o comunque l’utilizzo di una parte veramente minima delle risorse – dice Giagoni – potrebbe infatti compromettere finanziamenti di pari entità per il futuro”.