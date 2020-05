La foto è stata scattata da un nostro lettore, e anche alla redazione di Cagliaripad ha fatto scappare un sorriso.

I proprietari di un noto locale cagliaritano hanno voluto utilizzare la loro lavagnetta per ironizzare in questo modo sul periodo di lockdown appena concluso: “Sforniamo paste come decreti” si legge all’ingresso del locale.

Una testimonianza sicuramente positiva in questa nuova fase. Eh, si sa, basta un sorriso per alleggerire la giornata.