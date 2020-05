In conformità al DL n. 33 del 16/5/2020, che sospende tutti gli eventi e gli spettacoli fino al 31 luglio 2020 al fine di far fronte all’emergenza causata dal virus Covid-19, lo spettacolo di Billie Eilish all’I-Days 2020 non avrà più luogo il 17 luglio 2020.

Stiamo lavorando per annunciare, quanto prima, l’edizione 2021, fiduciosa di poter confermare lo stesso programma del 2020. A breve riceverete una comunicazione ufficiale.

I biglietti dell’edizione 2020 saranno validi per l’edizione 2021.

Chi desiderasse, in ogni caso, avere il rimborso, in base all’art. 88 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge il 24 Aprile 2020), potrà ottenerlo richiedendo un “voucher”.

Il Voucher sarà di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita.

Il voucher potrà essere richiesto entro il 18 giugno 2020.