Gettare in terra una mascherina può costare fino a seimila euro di multa. Lo stabilisce a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, un’ordinanza del sindaco Giovanni Gargano: il provvedimento equipara l’abbandono di dispositivo di protezione individuale su suolo pubblico, lungo le strade o in ambiente, all’abbandono di rifiuto pericoloso che causa danno ambientale e rischio per la salute umana.

La conseguenza è che la sanzione prevista per chi getta rifiuti per terra, da trecento a tremila euro, raddoppia. La decisione è stata presa perché in questi giorni si sono rilevati nel territorio comunale “comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti il divieto di abbandonare nell’ambiente mascherine e guanti monouso utilizzati”.