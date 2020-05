Nonostante fosse in isolamento domiciliare per il coronavirus, da diversi giorni aveva riaperto la sua pasticceria prima per il servizio da asporto e poi al pubblico. Protagonista della vicenda il titolare di una pasticceria nella zona di Cagliari, nel quartiere Is Mirrionis.

L’uomo è stato denunciato per aver violato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del Covid-19 e la Azienda sanitaria locale ha ordinato la chiusura a tempo indeterminato dell’attività commerciale. A far scattare il controllo da parte di Assl e carabinieri sono state alcune segnalazioni.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il titolare doveva rimanere a casa in isolamento, ma ha violato le disposizioni, riaprendo l’attività commerciale tanto che durante il controllo è stato trovato all’interno della pasticceria. È scattata immediatamente la denuncia e la chiusura dell’esercizio. “Questa è la conferma che la nostra attività di controllo funziona – ha detto all’ANSA il commissario dell’Ats, Giorgio Steri – le maglie sono strette, abbiamo ordinato immediatamente la chiusura”.