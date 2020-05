Turismo e rilancio economico della Sardegna è il primo punto che la Lega, primo partito della coalizione, chiede di sviluppare nel vertice di maggioranza in programma lunedì 25 con il presidente Christian Solinas e i segretari dei partito alleati.

“Condivido le proposte del governatore in termini di controlli sanitari per garantire una vacanza il più possibile in sicurezza – spiega il coordinatore regionale del Carroccio Eugenio Zoffili – al tavolo degli alleati vorrei che si parlasse di turismo a 360 gradi, di ciò che accadrà da dopo il 3 giugno e delle situazioni che riguardano albergatori e strutture ricettive”. Sarà una riunione “più operativa che politica – chiarisce – perché il 3 si riapre e le condizioni devono essere tali da accogliere in sicurezza il maggior numero di turisti dall’Italia e dall’estero”.

Sul cosiddetto passaporto sanitario, Zoffili annuncia: “Lunedì si discuterà di questa soluzione, per affinarla e per parlare anche di ciò che deve fare il Governo”. L’assessore Mario Nieddu (Lega) è stato incaricato dai colleghi della Sanità delle altre Regioni di preparare una proposta al Governo affinché fornisca linee guida sulla liberalizzazione dei tamponi in laboratori privati di tutte le Regioni. Ma se il Governo non si dovesse pronunciare? “Ne discuteremo lunedì – ribadisce Zoffili – le riunioni di maggioranza sono fatte anche per questo”. In ogni caso, assicura, “posso dire che come Lega garantiamo l’impegno a far sì che un turista possa avere maggiori possibilità di fare un test in continente”.

