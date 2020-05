La Sardegna ancora tra le Regioni con l’indice di trasmissibilità del Covid-19 più bassi d’Italia.

Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Superiore di Sanità il valore Rt è di 0,27, lievemente superiore allo 0,24 registrato una settimana fa. Fa meglio solo la Calabria che si attesta a uno 0,17.

Il report del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss, pubblicato nel sito del ministero della Salute, mette in evidenza che “l’incidenza settimanale è molto eterogenea: in alcune Regioni il numero di casi è ancora elevato, in altre è molto limitato”. Anche “i livelli di resilienza dei servizi sanitari territoriali sono in miglioramento sebbene emergano ancora alcuni segnali di allerta”. Uno, nonostante l’Rt molto basso, proprio in Sardegna.