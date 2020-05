Settanta giorni di inattività. E, se non tornano subito al lavoro, rischiano la cassa integrazione. Sono i circa duecentocinquanta dipendenti del Teatro Lirico di Cagliari.

Per questo la Rsu e i lavoratori della struttura di via Sant’Alenixedda si appellano al presidente della Regione Christian Solinas e gli chiedono di esprimersi quanto prima in merito alla riapertura del Teatro. Anche perché, spiegano, bisogna prepararsi per gli eventuali spettacoli estivi.

“Come prescritto dal dpcm del 17 maggio le manifestazioni aperte al pubblico – ricordano le Rsu – potranno riprendere a partire dal 15 giugno: è pertanto indispensabile consentire ai musicisti di iniziare a preparare gli spettacoli altrimenti tale scadenza non potrà essere rispettata. Per questo la richiesta è inevitabile: riprendere l’attività lavorativa così come sta accadendo per tutte le altre attività”.