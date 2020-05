Si apre uno spiraglio per la riapertura dei mercatini di strada. La prossima settimana gli assessori alla Polizia locale e al Commercio del Comune incontreranno una rappresentanza dei commercianti per cercare di trovare una soluzione che consenta la riapertura dei mercatini di viale Aldo Moro e quello di San Pantaleo, molto frequentato durante l’estate. Nel pomeriggio un gruppo di espositori si è radunato ordinatamente davanti al Comune e ha avuto un primo confronto con il sindaco, Settimo Nizzi.

“Non ho nulla in contrario a far riprendere i mercatini, ma bisogna trovare una soluzione che rispetti le regole di sicurezza e non esponga i commercianti e gli utenti al rischio covid – ha spiegato Nizzi -. La Polizia locale e i funzionari dell’assessorato al Commercio dopo diversi sopralluoghi e verifiche, hanno stilato una relazione in cui si dice chiaramente che in viale Aldo Moro e a San Pantaleo non è possibile allestire i mercatini in sicurezza. Ho detto ai commercianti che se loro saranno in grado di controllare gli accessi ai mercatini dalle tante traverse delle vie, allora si può trovare la soluzione adatta e autorizzare i mercati. Altrimenti sarà impossibile, perché il Comune dovrebbe impegnare tutti gli agenti a disposizione per il controllo degli accessi, e questo chiaramente non è fattibile”.

Il confronto proseguirà in maniera ufficiale la prossima settimana con un incontro che sarà convocato dall’amministrazione comunale.