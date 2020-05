Una donna di 34 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere rimasta incastrata sotto un’auto che l’ha investita, oggi nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo di Monza. A quanto emerso l’automobilista, un uomo di 62 anni, nel fare manovra per parcheggiare l’ha travolta. In attesa dell’arrivo dei soccorsi alcuni passanti hanno sollevato la vettura per poter tirare fuori la 34 enne priva di sensi. Trasportata d’urgenza in ospedale, la donna è ora ricoverata al San Gerardo di Monza in prognosi riservata.