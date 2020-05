“Con le buone maniere non sempre si ottengono i risultati sperati”. Lo scrive il Comune di Oliena, che dopo tante comunicazioni e inviti ad un buon senso civico andati a vuoto, ha posizionato diverse “foto-trappole” e “video-trappole” in varie zone del paese e, in accordo con la Guardia Forestale, in alcuni punti sensibili dell’agro di Oliena. Questi pubblicati sono solo alcuni degli scatti catturati:

“Stiamo provvedendo in questi giorni a sanzionare – si legge nella nota – ed in alcuni casi a denunciare, queste ed altre persone sorprese nell’atto di abbandonare rifiuti di vario genere. Sin dal primo giorno di insediamento il nostro impegno per una corretta differenziazione e conferimento dei rifiuti è sempre stato massimo. I risultati nel tempo si sono visti chiaramente, con un abbassamento notevole della percentuale di indifferenziata prodotta. Oliena inoltre è riconosciuta da tutti come paese operoso, civile, pulito e ospitale. Non possiamo permettere che pochi maleducati intacchino questa nostra buona reputazione”.