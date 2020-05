Riprendono, con il bel tempo, gli sbarchi di migranti nell’Isola. Nella serata di ieri, venerdì 22 maggio, un barchino con a bordo 7 persone tra cui una donna in gravidanza, presumibilmente algerini, è stato intercettato dalla Guardia di finanza mentre raggiungeva le coste di Sant’Antioco.

Si tratta del primo arrivo dopo la riapertura. L’imbarcazione è stata scortata fino al porto, dove c’erano carabinieri, polizia e personale del 118. I sei uomini sono stati portati nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove saranno visitati, identificati e dove resteranno in quarantena. La donna è stata accompagnata in ospedale per le visite mediche.