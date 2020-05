Una 42enne di Sassari è stata arrestata dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura in esecuzione del provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Sassari.

I fatti

La donna, per più di un anno, ha vessato e aggredito, anche fisicamente, la madre e la sorella, arrivando anche a puntar loro contro un coltello, nonché danneggiando l’abitazione.

L’epilogo

La 42enne deve ora rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento, fatti per i quali le è stato imposto l’ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento i luoghi frequentati dalla madre e dalla sorella. L’indagine condotta dalla Polizia è stata lunga e articolata e ha portato a ricostruire le innumerevoli angherie che si verificavano ripetutamente all’interno della casa, dal dicembre 2018. Solo di recente, però, le due vittime, avevano deciso di sporgere una denuncia-querela in Questura.