Cagliari ha aderito alla Giornata nazionale della Legalità promossa dall’ANCI e prevista per oggi sabato 23 maggio 2020. Il sindaco Paolo Truzzu, questa mattina ha ricordato la strage di Capaci del 1992 in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta, attraverso l’esposizione di un lenzuolo bianco nel Palazzo Civico di via Roma.

L’amministrazione comunale ha dunque raccolto l’invito del presidente dell’ANCI Antonio Decaro e del segretario generale Veronica Nicotra.