Nessun problema o infrazione durante la prima serata del weekend con gli esercizi pubblici aperti dopo il lockdown nella movida sassarese.

Non si sono verificati assembramenti grazie alla disciplina degli avventori di ristoranti, bar e locali e alla scrupolosa sorveglianza dei gestori. Locali pieni, tanta gente in giro, soprattutto in piazza Tola, via Torre Tonda, piazza d’Italia e lungo via Roma, ma distanze rispettate grazie anche alla vigilanza della polizia locale, il cui dispiegamento di uomini e mezzi è stato straordinario.

Bene anche a Olbia e Alghero, sebbene nel lungomare urbano della città catalana si sia registrato qualche mancato rispetto dei limiti della distanza interpersonale e delle modalità di fruizione dei servizi di somministrazione di cibi e bevande.

In generale, secondo gli amministratori locali del Nord Sardegna “le cose funzionano meglio nei locali che operano al chiuso, su prenotazione, che servono solo o soprattutto le persone sedute ai tavoli e in cui l’età media tende a sollevarsi”.