Nuovo profilo Facebook per Silvia Romano, la cooperante rapita dai miliziani di al-Shabaab e rimasta prigioniera per 18 mesi in Somalia.

La ragazza, rientrata da due settimane in Italia, a Milano, per il suo nuovo profilo utilizza il nome assunto a seguito della conversione all’islam, Aisha S. Romano.

Per l’immagine del profilo la giovane ha scelto una sua foto in cui è ritratta sorridente in quello che appare come un negozio di stoffe, con un velo che le copre il capo e un bicchiere in mano. Come sfondo, invece, una foto della Porta Blu a Fes, in Marocco.