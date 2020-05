Secondo Missing Children Europe, nel 2019 il Numero Unico per i Bambini Scomparsi in Europa (11.60.00) ha risposto a 55.284 contatti con 7.582 casi dei quali il 55% dei nuovi casi ha riguardato i rifugiati e il 23% minori sottrai ai genitori. Secondo ICMEC, il fenomeno ha proporzioni allarmanti: nel Regno Unito si registrano circa 80 mila casi di scomparsa, in Russia oltre 45.000, in India 111.569, negli Stati Uniti oltre 421.394. Telefono Azzurro ha nel corso degli anni stretto collaborazioni e alleanze con i più rilevanti network internazionali impegnati nella scomparsa dei minori tra i proprio quali Missing Children Europe e International Center for Missing&Exploited Children (Icmmec).

In occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi di lunedì 25 maggio, Telefono Azzurro propone un momento di riflessione in live streaming su ANSA e Avvenire al quale parteciperanno il Prefetto Silvana Riccio – Commissario straordinario del Governo per le personescomparse, Prefetto Michele Di Bari – Capo del Dipartimento per le Libertà civili el’Immigrazione del Ministero dell’Interno, On. Caterina Chinnici – Eurodeputata e Co-Presidente dell’Intergruppo delParlamento europeo per i diritti dei minori, Monsignor Sànchez Sorondo – Cancelliere della Pontificia Accademia delleScienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Maud de Boer Buquicchio -President of Missing Children Europe, Maria Francesca Pricoco – Presidente del Tribunale per i Minorenni diCatania e Presidente AIMMF, Marina Contino – Primo Dirigente del Servizio Centrale Anticriminedella Polizia di Stato, Maria Josè Falcicchia – Servizio Cooperazione Internazionale dellaPolizia di Stato, Federica Sciarelli – Giornalista RAI e presentatrice di Chi l’ha Visto.

Nel 2019 8.331 denunce di scomparsa di minori in Italia di cui 5.376 stranieri e 2.955 italiani. Un fenomeno drammatico, riscontrato anche da Telefono Azzurro che, durante lo scorso anno, ha visto raddoppiareil numero di casi gestiti rispetto al 2018. Nel 2019 sono stati 2.676 i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia e che si allontanano dai centri di accoglienza senza lasciare traccia.

Telefono Azzurro è in prima linea da oltre dieci anni per supportare il sistema di segnalazione e ritrovamento dei bambini scomparsi con il Numero Unico Europeo 11.60.00 gestito in Italia da Telefono Azzurro per conto del Ministero dell’Interno, attivo 24 ore su 24. Il Numero 11.60.00 ha registrato nel 2019 un aumento dei casi rispetto al 2018, la fascia d’età più a rischio è quelle compresa fra gli 11 e i 18 anni mentre, dal 2009 al 2019,le segnalazioni hanno riguardato in misura maggiore gli adolescenti maschifra i 15 e i 18 anni.

“I bambini e gli adolescentiscomparsi si ritrovano in molti casi in un territorio diverso da quello in cui sono scomparsi – dice il Professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro -. Spesso sono vittime di tratta o sfruttamento e quindi occorre una solida cooperazione a livello internazionale, che favorisca la collaborazione, anche sull’aspetto della prevenzione della scomparsa, tra le Istituzioni e il mondo del No Profit”.