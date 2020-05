Macchiareddu, cumuli di rifiuti dati alle fiamme: intervento dei vigili del fuoco

Un vasto incendio di cumuli di spazzatura è stato appiccato nel pomeriggio a Macchiareddu.

Sul posto sono intervenuti iiVigili del Fuoco del Comando di Cagliari che hanno provveduto a spegnere il rogo evitando la propagazione delle fiamme agli automezzi in sosta e alla struttura adiacente dove all’interno vi erano anche alcune bombole di acetylene.

Bonificati gli ultimi focolai e messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Sul posto hanno operato una squadra ordinaria di pronto intervento con un’autopompa e un’automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e in supporto un’autobotte per un totale di tre automezzi e sette operatori.

Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.