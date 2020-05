Sembra una vittoria, il raggiungimento del più grande obiettivo che un Governatore possa raggiungere e invece è un sondaggetto che lo vede piazzarsi all’ottavo posto su venti.

Insomma un dato piccolino piccolino se si considera che il campione è di 1032 persone in tutta Italia!

Ma tant’è, e l’Assessore degli Enti Locali Quirico Sanna “impazzisce di gioia” esultando, su Facebook, per il 51% raggiunto dal presidente sardo-leghista.

Dato utile ma che comunque va sommato al gradimento di Solinas tra l’intera popolazione italiana (solo il 35,8%).

Un dato che vede i Governatori italiani amatissimi e invece il Presidente sardo tra i peggiori in Italia.

Insomma, nonostante le presenze costanti sulle reti nazionali, il nostro Christian Solinas crolla nel sentimento degli italiani (ma lo sapranno davvero chi è questi 1032 italiani?).

Forse per l’incertezza sul passaporto sanitario, forse per il ridottissimo numero di tamponi effettuati rispetto alle altre Regioni nessuno lo sa e nessuno lo può interpretare. E’ forse per questo che Solinas e il suo ufficio stampa hanno scelto il silenzio.