La settimana porterà ei segni di fuoco a fare delle scelte amorose che potranno determinare il futuro. Per i single sono in arrivo nuove storie. Sul lavoro Mercurio favorisce i contatti e le relazioni sociali. Settimana di grande slancio in amore per i segni di terra. Ci saranno incontri interessanti per i single, mentre le coppie potranno vivere momenti intensi di intimità. Con Marte favorevole potranno esserci belle novità sul fronte professionale. Settimana di tensioni per i segni di aria, potranno nascere situazioni poco piacevoli a causa di alcune divergenze con la persona amata. Nel fine settimana la situazione migliorerà anche per i single. Settimana favorevole sul fronte lavorativo, ci saranno occasioni per raggiungere obiettivi importanti. La settimana porta delle novità sul fronte amoroso per i segni di acqua, chi è in coppia avrà difficoltà a dialogare col partner. I single dovranno ascoltare le loro emozioni. Nell’ambiente professionale la pigrizia non porterà nulla di nuovo, bisogna attenersi alle regole. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: dovrete fare delle scelte amorose questa settimana, la congiunzione fra Venere e Mercurio potrebbe essere foriera per spingervi ad agire. Per molti sarà il momento di andare a convivere, sposarsi o mettere in cantiere un bebè. Nelle giornate centrali potrebbero esserci dei momenti di incertezza, ma nel fine settimana tutto si risolverà. Per i single sono in arrivo nuove storie.

Lavoro: avete degli obblighi da onorare, ma per fortuna Mercurio favorisce i contatti lavorativi e le relazioni sociali. Nel fine settimana splenderà una bella luna nel vostro cielo e chissà che non possiate concludere contratti e collaborazioni che potranno stravolgere la vita.

Toro

Amore: settimana di grande slancio in amore per i nati del segno. Mercoledì e giovedì saranno due giornate super-fortunate, ricche di incontri interessanti per i single, mentre le coppie potranno vivere momenti splendidi di intimità. Il fine settimana si prospetta bollente per tutti, alcuni amori si rinnoveranno e l’eros volerà alle stelle.

Lavoro: con Saturno dissonante rischiate di sentirvi stressati in ambito lavorativo. Non preoccupatevi, presto quel pianeta così severo tornerà a sorridervi. Intanto potete contare su un bel Marte favorevole, che vi regala tanta energia e combattività. Darete sfogo alle vostre ambizioni e raggiungerete importanti traguardi.

Gemelli

Amore: questa settimana le stelle sono a vostro favore, preparatevi quindi a vivere esperienze indimenticabili in amore. Sabato e domenica in particolare, quando la luna sarà in congiunzione nel vostro segno, potreste ricevere una splendida sorpresa del cielo. I single potranno fare incontri talmente particolari da far battere forte il cuore.

Lavoro: saturno ed il Sole in trigono vi doneranno una versatilità invidiabile, che vi indirizzerà nei progetti professionali anche senza volerlo. Nonostante alcuni dovranno fare i conti con uno stato fisico non eccellente, riusciranno comunque a trarre profitto dalle occasioni che si presenteranno. Marte, tuttavia, vi farà sentire meno stanchi e più in forma.

Cancro

Amore: la settimana porta nuovi scenari nella sfera amorosa dei nati del segno. Mercurio in transito nella seconda parte della settimana aprirà probabilmente le porte a nuovi incontri per i cuori solitari e a nuovi progetti per chi è già impegnato. E’ un periodo di recupero per tutti, è il momento giusto per i ritrovare un po’ di serenità.

Lavoro: nuovi sbocchi professionali in arrivo, questa settimana possono accadere cose che andrebbero presi in seria considerazione. Marte vi garantisce tanta energia in più, mentre la luna vi promette incontri fortunati nelle giornate di mercoledì e giovedì. Sta a voi riconoscere le buone occasioni e coglierle al volo.

Leone

Amore: Venere favorevole questa settimana sarà determinante per rafforzare la vostra relazione e creare incontri interessanti per i single. Le giornate migliori saranno lunedì e martedì, mentre quelle del fine settimana saranno più nervose. Siate prudenti nelle amicizie e scovate chi vuole darvi in pasto ai pettegolezzi.

Lavoro: per i nati del segno sta per iniziare una bella fase di recupero. Nonostante Saturno in opposizione continui a portare ostacoli sul vostro percorso professionale, adesso potrete contare su di uno splendido Mercurio, pronto a regalarvi nuove occasioni e nuove possibilità. Una buona dose di lungimiranza vi sarà utile per fare con criterio le vostre scelte.

Vergine

Amore: in questa settimana potranno esserci disguidi e preoccupazioni nelle coppie, soprattutto per i figli. Alcuni di voi hanno manifestato una certa insofferenza alle regole ma assumere un atteggiamento autoritario non servirà. Se avete qualcosa da chiarire fatelo nelle giornate di martedì o mercoledì, quando la luna sarà favorevole. Il fine settimana si preannuncia teso per i single.

Lavoro: la settimana rischia di essere un po’ pesante per la vergine. L’opposizione di Marte vi toglie energie e crea qualche malessere psico-fisico, mentre la posizione sfavorevole di Venere e Mercurio genera problemi in ambito lavorativo e con i colleghi. Meglio puntare nelle giornate centrali per concludere qualcosa di positivo.

Bilancia

Amore: le prime due giornate di questa settimana non sono positive e a causa di una brutta luna in opposizione saranno anche difficili da affrontare. A condire lo stato d’animo saranno i litigi con la persona amata, che peggioreranno il rapporto. Il fine settimana, invece, si preannuncia romantico sia per chi è in coppia che per i single, che finalmente potranno lasciarsi andare alle emozioni.

Lavoro: Venere e Mercurio in posizione favorevole non tarderanno a portarvi buone notizie in ambito lavorativo. Tuttavia, è previsto un po’ di malumore nelle giornate centrali della settimana e non mancheranno tensioni con qualche collega. Per fortuna passerà già a partire dalla giornata di giovedì e tornerà il sereno.

Scorpione

Amore: finalmente questa settimana ritroverete un po’ di serenità. Liberi dall’opposizione di Mercurio e con Venere a favore riuscirete a gestire senza intoppi la vostra relazione. Potrete fare progetti per una vacanza o qualche gita fuori porta, per ritrovare l’intesa. I single avranno molti impegni e inviti a cui non sapranno dire di no.

Lavoro: per quanto Saturno sfavorevole continui a crearvi delle difficoltà sul lavoro avrete la possibilità di riflettere con calma sulla direzione che desiderate intraprendere e sulla strada migliore per voi. Marte è dalla vostra parte e vi dona il coraggio per prendere decisioni importanti. Attenzione alla luna opposta tra mercoledì e giovedì.

Sagittario

Amore: inizio settimana effervescente per i Sagittario che sono in coppia, sarete molto affettuosi e anche se sul lavoro non andrà molto bene avrete un’ottima complicità con la persona amata. Nel weekend potranno esserci delle novità per i cuori solitari, in particolare per coloro che hanno troncato una relazione da poco.

Lavoro: anche questa settimana avrete a che fare con i pianeti in opposizione. A causa di Mercurio dissonante potrebbero nascere delle difficoltà di comunicazione sul lavoro. Fate attenzione soprattutto nel fine settimana, quando anche la luna sarà opposta e la tensione salirà alle stelle. Sarà il momento migliore per prendere delle decisioni su progetti e iniziative future.

Capricorno

Amore: i primi giorni della settimana cominceranno con una Luna opposta e la negatività si rifletterà inevitabilmente sugli affetti. Tuttavia, da mercoledì le cose andranno meglio. Nelle coppie non mancherà la passione e l’intesa e anche i single faranno incontri interessanti. Molti riusciranno anche a trovare l’anima gemella.

Lavoro: gli astri sono questa settimana non sono molto concilianti sulla sfera lavorativa, ad eccezione di giovedì e venerdì. Queste due giornate saranno più fortunate e potranno esserci risvolti interessanti per la carriera. Il vostro umore probabilmente non sarà dei migliori ma riuscirete a smussare qualche aspetto scontroso del vostro carattere.

Acquario

Amore: in amore potrete tendere a litigare e a creare situazioni poco piacevoli. Alcune divergenze e incomprensioni con la persona amata potranno incrinare il rapporto, tanto da farvi riflettere sul da farsi. Le stelle consigliano di non prendere decisioni avventate e di non fare un dramma per delle sciocchezze. Nel fine settimana la situazione migliorerà anche per i single.

Lavoro: settimana favorevole sul fronte lavorativo, tante le occasioni e le opportunità per raggiungere obiettivi importanti. Saturno sta mescolando le carte e per voi si prepara un nuovo ciclo, che porterà presto tante belle soddisfazioni. Ascoltate le intuizioni, in questo periodo sono infallibili.

Pesci

Amore: la settimana si prospetta con alcune novità sul fronte amoroso. I toni potrebbero alzarsi anche per cose futili e se siete in coppia avrete anche difficoltà a dialogare col partner. I single faranno bene ad ascoltare le loro emozioni e non farsi trascinare da persone che non hanno a cuore la loro felicità.

Lavoro: nell’ambiente professionale i nativi del segno che svolgono mansioni alle dipendenze altrui potrebbero delegare alcune attività lavorative ai colleghi per eccesso di pigrizia. Se avete un capo sappiate che non gradirà questo comportamento e potrebbero esserci serie conseguenze per voi.