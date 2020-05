Il 2 giugno alle ore 11 nella Basilica di Bonaria a Cagliari si terrà una celebrazione solenne: tutti i vescovi della Conferenza Episcopale Sarda concelebreranno una Messa “per affidare alla Patrona Massima della Sardegna l’intero popolo sardo in questo momento di grande sofferenza“.

Inoltre, i vescovi, a nome delle rispettive diocesi, destineranno 30.000 euro al centro di accoglienza per disabili “Il Gabbiano” di Oristano, per dotarla di adeguati presidi sanitari.

“I sacerdoti, insieme ai catechisti, hanno saputo mettere in campo fantasia e uso intelligente dei social sia per la diffusione delle celebrazioni a porte chiuse – afferma il presidente della comunità, monsignor Antonello Mura – sia per mantenere vivo il rapporto educativo con il mondo dei ragazzi e con il servizio della parola agi adulti”. Nella nuova attribuzione delle deleghe vescovili per i diversi ambiti pastorali, Mura avrà il settore della Cultura e Comunicazioni sociali e Insegnamento della Religione Cattolica

A Monsignor Giuseppe Baturi la responsabilità della Dottrina delle Fede, Annuncio e Catechesi; Pastorale sociale e del lavoro; Osservatorio Giuridico Regionale; Monsignor Roberto Carboni: Evangelizzazione dei Popoli e Cooperazione tra le Chiese; Tutela dei Minori; Monsignor Gian Franco Saba: Educazione, Scuola e Università; Ecumenismo e dialogo interreligioso; Monsignor Sebastiano Sanguinetti: Liturgia e lingua sarda nella liturgia; delegato per l’attuazione del protocollo d’Intesa Regione-Ces; Monsignor Giovanni Paolo Zedda: Caritas; Migranti; Pastorale della salute; Progetto Policoro; Monsignor Mauro Maria Morfino: Clero e vita consacrata, Commissione presbiterale Regionale, CISM e USMI; Monsignor Corrado Melis: Apostolato dei laici; Pastorale giovanile e vocazionale; Pastorale familiare; Monsignor Arrigo Miglio: al sostegno economico alla Chiesa; Monsignor Ignazio Sanna: Pastorale del turismo; Monsignor Mosè Marcia, affiancherà Monsignor Melis con delega per la Pastorale Familiare.