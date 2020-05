Il sindaco di Quartu Sant’Elena, Stefano Delunas, è su tutte le furie. Con un post su Facebook, ha voluto raccontare ciò che ha visto in città durante il fine settimana.

“Appena ho preso la macchina e fatto un giro per vedere la situazione e per capire se si tenevano le distanze e se tutti fossero con la mascherina ho notato la solita anarchia ed i soliti ‘imbecilli’ che bevevano l’aperitivo in qualche bar con i tavolini all’aperto attaccati l’un l’altro, i soliti anziani seduti sulle panchine della solita piazza, anch’essi attaccati l’uno l’altro e molti senza mascherina come se il virus Covid-19 fosse sparito dalla circolazione” scrive su Facebook.

“Ecco vanificati in una sola domenica gli sforzi fatti in 2 mesi. Un vero e proprio schiaffo per tutti i cittadini che hanno seguito alle lettera le ordinanze sindacali a tutela della salute pubblica” lamenta. “Il virus non si è volatilizzato come d’incanto. E’ ancora un serio pericolo per tutti e ci dobbiamo convivere, assumendo atteggiamenti responsabili”.

In conclusione, se le regole non verranno rispettate “da oggi in poi mi troverò costretto ad ordinare la chiusura di qualche bar e di interdire l’uso di intere piazze della città”.

Il post del sindaco di Quartu